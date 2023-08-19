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ВСУ: На юге уничтожено 10 катеров с россиянами, пытавшимися маневрировать между островов

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 08:37
ВСУ: На юге уничтожено 10 катеров с россиянами, пытавшимися маневрировать между островов - Фото
Наталья Гуменюк (Фото: ее Facebook)

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 10 вражеских катеров, которые пытались маневрировать между островами на Днепре в Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Как отметила спикер, уничтоженные 10 катеров – почти все гражданские, переоборудованные под диверсионно-разведывательные.

"Это оборудованные гражданские плавсредства для того, чтобы маневрировать между островами, пытаться ротировать там свой личный состав, подвезти боеприпасы или просто разведывать направление действий Сил обороны", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, за сутки на юге ликвидировано 40 оккупантов, одна пушка и пять единиц авто- и бронетанковой техники.

  • 8 августа Гуменюк сказала, что после ударов по кораблям россияне паникуют и пытаются рассредоточить флот.

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Наталья Медведева
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Наталья ГуменюкпотериХерсонская областьвойна
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