После ударов по кораблям россияне паникуют и пытаются рассредоточить флот – Гуменюк

После того, как Украина нанесла удары аквадронами по российским морским целям в Черном море, россияне "слегка паникуют" и пытаются рассредоточить военные корабли в том районе, который они ранее считали безопасным. Об этом сказала в эфире телемарафона пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По словам Гуменюк, "в Черном море царит небольшая паника" и россияне "максимально рассредоточили свою группировку по тому району, который они раньше считали безопасным для себя и своего флота".

"Но теперь для них безопасность – это маневрирование", – сказала пресс-офицер.

По ее словам, в Черном море пребывают 10 кораблей РФ, один находится в Азовском море, а ракетоносцы отведены в места базирования, так как после нанесения массированного ракетного удара по Украине им "необходима перезарядка".

Гуменюк также напомнила, что "расслабляться не надо", поскольку у россиян есть опыт ракетных атак прямо из места базирования, остается большой запас ракет, и, кроме того, для выхода на огневые рубежи им нужно не более двух часов.

Ранее сегодня заместитель главы Генштаба Эстонии Март Вендла сказал, что Украина на практике продемонстрировала способность угрожать российскому флоту дронами на больших расстояниях.

Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден БДК "Оленегорский горняк".

Ночью 5 августа морской дрон атаковал и повредил российский танкер SIG, который транспортировал топливо для оккупационных войск.

Днем 5 августа РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сич в Запорожье.

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