Після ударів по кораблях росіяни панікують та намагаються розосередити флот – Гуменюк

Після того, як Україна завдала ударів аквадронами по російських морських цілях у Чорному морі, росіяни "злегка панікують" і намагаються розосередити військові кораблі в районі, який вони раніше вважали безпечним. Про це сказала в ефірі телемарафону речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За словами Гуменюк, "у Чорному морі панує невелика паніка" і росіяни "максимально розосередили своє угруповання тим районом, який вони раніше вважали безпечним для себе і свого флоту".

"Але тепер для них безпека – це маневри", – сказала пресофіцер.

За її словами, у Чорному морі перебувають 10 кораблів РФ, один розміщено в Азовському морі, а ракетоносці відведені до місць базування, оскільки після завдання масованого ракетного удару по Україні їм "необхідне перезаряджання".

Гуменюк також нагадала, що "розслаблятися не треба", оскільки росіяни мають досвід ракетних атак прямо з місця базування, залишається великий запас ракет, і, крім того, для виходу на вогневі рубежі їм потрібно не більше кількох годин.

Раніше сьогодні заступник голови Генштабу Естонії Март Вендла сказав, що Україна практично продемонструвала здатність загрожувати російському флоту дронами на великих відстанях.

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