ЗСУ: На півдні знищено 10 катерів з росіянами, які намагалися маневрувати між островами
Минулої доби Сили оборони знищили 10 ворожих катерів, які намагалися маневрувати між островами на Дніпрі в Херсонській області. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Як зазначила речниця, знищені 10 катерів – майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні.
"Це обладнані цивільні плавзасоби для того, щоб маневрувати між островами, намагатися ротувати там свій особовий склад, підвезти боєприпаси або просто розвідувати напрямок дій Сил оборони", – розповіла Гуменюк.
За її словами, за добу на півдні ліквідовано 40 окупантів, одну гармату та п'ять одиниць авто- та бронетанкової техніки.
- 8 серпня Гуменюк сказала, що після ударів по кораблях росіяни панікують та намагаються розосередити флот.
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