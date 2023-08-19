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ЗСУ: На півдні знищено 10 катерів з росіянами, які намагалися маневрувати між островами

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 08:37
ЗСУ: На півдні знищено 10 катерів з росіянами, які намагалися маневрувати між островами - Фото
Наталія Гуменюк (Фото: її Facebook)

Минулої доби Сили оборони знищили 10 ворожих катерів, які намагалися маневрувати між островами на Дніпрі в Херсонській області. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Як зазначила речниця, знищені 10 катерів – майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні.

"Це обладнані цивільні плавзасоби для того, щоб маневрувати між островами, намагатися ротувати там свій особовий склад, підвезти боєприпаси або просто розвідувати напрямок дій Сил оборони", – розповіла Гуменюк.

За її словами, за добу на півдні ліквідовано 40 окупантів, одну гармату та п'ять одиниць авто- та бронетанкової техніки.

  • 8 серпня Гуменюк сказала, що після ударів по кораблях росіяни панікують та намагаються розосередити флот.

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Наталія Медведєва
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Наталія Гуменюквтратихерсонська областьвійна
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