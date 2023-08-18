RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни вихваляються відкриттям мосту на Чонгарі. ЗСУ: Військовий транспорт він не витримає

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 16:04
Росіяни вихваляються відкриттям мосту на Чонгарі. ЗСУ: Військовий транспорт він не витримає - Фото
Пошкоджений Чонгарський міст (Фото: ресурс окупантів)

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Чонгарський міст не витримає військової логістики росіян. Про це вона повідомила на брифінгу в Укрінформі.

Представники Кремля у тимчасово окупованому Криму 17 серпня заявили, що відновили автомобільний рух на мосту на Чонгарі, який неодноразово вражали Сили оборони ракетами Storm Shadow.

За словами Гуменюк, росіяни намагаються відремонтувати мости на Чонгарі та в Генічеську та рекламують запуск автобусного маршруту, проте військову техніку пошкоджені переправи не витримають.

"Такі мости, настільки пошкоджені, витримують хіба що легковий транспорт. Зараз там намагаються налаштувати сполучення, але пам'ятаємо, що ворог може під виглядом цивільного транспорту використовувати це як перевезення власної логістики", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що пріоритетним маршрутом ворога залишається траса через Армянськ, якою вони підтягують ресурси.

  • 6 серпня ЗСУ завдали ударів по Чонгарському та Генічеському мостах, у мережі поширювались світлини наслідків ураження.
  • 22 червня ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.
  • 29 липня Сили оборони завдали чергового успішного удару по Чонгарському мосту.

Читайте також: Генштаб підтвердив: ЗСУ били по Чонгару ракетами Storm Shadow. Це ускладнило постачання РФ

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнанаступтимчасово окуповані територіїЧонгарГенічеськОК ПівденьНаталія Гуменюк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 