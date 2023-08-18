Росіяни вихваляються відкриттям мосту на Чонгарі. ЗСУ: Військовий транспорт він не витримає

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Чонгарський міст не витримає військової логістики росіян. Про це вона повідомила на брифінгу в Укрінформі.

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Представники Кремля у тимчасово окупованому Криму 17 серпня заявили, що відновили автомобільний рух на мосту на Чонгарі, який неодноразово вражали Сили оборони ракетами Storm Shadow.

За словами Гуменюк, росіяни намагаються відремонтувати мости на Чонгарі та в Генічеську та рекламують запуск автобусного маршруту, проте військову техніку пошкоджені переправи не витримають.

"Такі мости, настільки пошкоджені, витримують хіба що легковий транспорт. Зараз там намагаються налаштувати сполучення, але пам'ятаємо, що ворог може під виглядом цивільного транспорту використовувати це як перевезення власної логістики", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що пріоритетним маршрутом ворога залишається траса через Армянськ, якою вони підтягують ресурси.

6 серпня ЗСУ завдали ударів по Чонгарському та Генічеському мостах, у мережі поширювались світлини наслідків ураження.

22 червня ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

29 липня Сили оборони завдали чергового успішного удару по Чонгарському мосту.

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