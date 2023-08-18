Россияне хвастаются открытием моста на Чонгаре. ВСУ: Военный транспорт он не выдержит

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Чонгарский мост не выдержит военную логистику россиян. Об этом она сообщила на брифинге в Укринформе.

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Представители Кремля во временно оккупированном Крыму 17 августа заявили, что восстановили автомобильное движение на мосту на Чонгаре, который неоднократно поражали Силы обороны ракетами Storm Shadow.

По словам Гуменюк, россияне пытаются отремонтировать мосты на Чонгаре и в Геническе и рекламируют запуск автобусного маршрута, однако военную технику поврежденные переправы не выдержат.

"Такие мосты, настолько поврежденные, выдерживают разве что легковой транспорт. Сейчас там пытаются настроить сообщение, но помним, что враг может под видом гражданского транспорта использовать это как перевозку собственной логистики", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что приоритетным маршрутом врага остается трасса через Армянск, по которой они подтягивают ресурсы.

6 августа ВСУ нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам, в сети распространялись фотографии последствий поражения.

22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "взорвет" логистику оккупантов.

29 июля Силы обороны нанесли очередной успешный удар по Чонгарскому мосту.

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