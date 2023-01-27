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ВСУ начнут обучение на БМП Marder в начале февраля. Экипажи будут готовы к концу марта

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 13:24
ВСУ начнут обучение на БМП Marder в начале февраля. Экипажи будут готовы к концу марта - Фото
Борис Писториус (Фото: Бундесвер)

Вооруженные Силы Украины начнут обучаться пользованию боевыми машинами пехоты Marder в начале февраля. Экипажи будут готовы к концу марта. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. 

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По его словам, украинские экипажи будут обучаться на протяжении шести недель — тренировки могут начаться в Мюнстере в начале февраля. 

"Наша цель — синхронизировать тренировку с ремонтом сдаваемых основных боевых танков и тренировкой на боевой машине пехоты Marder, чтобы украинские экипажи и боевые машины были готовы к действиям на фронте к концу первого квартала 2023 года", — сказал Писториус.

Он отметил, что с самого начала большой войны Германия была одним из крупнейших союзников Украины. 

"Нынешний ход войны и складывающиеся оперативные условия означают необходимость обеспечения Украины дополнительной военной техникой для высокомобильных и защищенных боевых действий и дальнейшего усиления украинских войск. Временное окно для этой критической фазы невелико", — заявил министр.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь БМП Marder борис писториус
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