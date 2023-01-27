ВСУ начнут обучение на БМП Marder в начале февраля. Экипажи будут готовы к концу марта

Вооруженные Силы Украины начнут обучаться пользованию боевыми машинами пехоты Marder в начале февраля. Экипажи будут готовы к концу марта. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

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По его словам, украинские экипажи будут обучаться на протяжении шести недель — тренировки могут начаться в Мюнстере в начале февраля.

"Наша цель — синхронизировать тренировку с ремонтом сдаваемых основных боевых танков и тренировкой на боевой машине пехоты Marder, чтобы украинские экипажи и боевые машины были готовы к действиям на фронте к концу первого квартала 2023 года", — сказал Писториус.

Он отметил, что с самого начала большой войны Германия была одним из крупнейших союзников Украины.

"Нынешний ход войны и складывающиеся оперативные условия означают необходимость обеспечения Украины дополнительной военной техникой для высокомобильных и защищенных боевых действий и дальнейшего усиления украинских войск. Временное окно для этой критической фазы невелико", — заявил министр.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.

Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.

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Дмитро Гриниченко

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