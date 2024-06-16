ВСУ: Напряженная ситуация на Покровском направлении, принимаются меры по стабилизации
На Покровском направлении Донецкой области напряженная ситуация, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
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"Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", – написали военные.
В целом, на Покровском направлении россияне предприняли уже 18 попыток прорвать украинские оборонные рубежи вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского, отмечают в сообщении.
По данным Генштаба, девять российских атак были отбиты украинскими защитниками, еще столько же атак оккупантов продолжается.
- Украинские защитники из бригад Национальной гвардии "Азов" и "Буревий" провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве 21 апреля.
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