ВСУ: Напряженная ситуация на Покровском направлении, принимаются меры по стабилизации
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении Донецкой области напряженная ситуация, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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"Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", – написали военные.

В целом, на Покровском направлении россияне предприняли уже 18 попыток прорвать украинские оборонные рубежи вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского, отмечают в сообщении.

По данным Генштаба, девять российских атак были отбиты украинскими защитниками, еще столько же атак оккупантов продолжается.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

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