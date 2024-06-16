ЗСУ: Напружена ситуація на Покровському напрямку, вживаються заходи для стабілізації

Сили оборони відбили дев'ять атак, зараз триває стільки ж

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку Донецької області напружена ситуація, Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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"Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території", – написали військові.

Загалом, на Покровському напрямку росіяни здійснили вже 18 спроб прорвати українські оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського, зазначають у повідомленні.

За даними Генштабу, дев'ять російських атак були відбити українськими захисниками, ще стільки ж атак окупантів триває.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Українські захисники з бригад Національної гвардії "Азов" та "Буревій" провели наступальні дії у Серебрянському лісництві 21 квітня.

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