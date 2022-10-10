ВСУ наступают по двум направлениям, но РФ все равно давит на Бахмут – разведка Британии

Украинские военные наступают по двум направлениям, но армия России продолжает давить в районе Бахмута. Об этом сообщается в сводке британской разведки.

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По данным разведчиков, ВСУ наступают на северо-восточном направлении фронта и на юге – в Херсонской области. Однако россияне давят в центральной части Донбасса, особенно в районе Бахмута. За неделю оккупантам удалось продвинуться здесь на 2 км, говорят британцы.

Группировка россиян под Бахмутом, вероятно, включает силы ЧВК Вагнера, в том числе завербованных заключенных, отмечают разведчики.

По оценке британцев, Россия упорно развивает наступление на Донбассе, хотя существует серьезная угроза на оперативных флангах. Все этого подчеркивает негибкое управление оккупантов, которое до сих пор подрывает ее планы.

10 октября сообщалось, что Россия пытается остановить наступление ВСУ на юге: ставит мины и тянет резервы.

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Марко Сировой

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