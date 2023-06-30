ВСУ назвали подразделения оккупантов, которые воюют под Бахмутом после ухода вагнеровцев

На Бахмутском направлении после ухода террористической группировки Группа Вагнера воюют пять типов подразделений оккупантов. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спикер ВСУ сообщил, что вагнеровцев на Бахмутском направлении уже нет.

"Там есть довольно мощная вражеская группировка – до 50 000, больше 300 танков, где-то в районе 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня. Это воздушно-десантные подразделения, пехотные подразделения, боевой армейский резерв, так называемый "Барс", территориальные войска врага и также часть определенных подразделений – намного меньшие ЧВК, типа "Ветераны", – рассказал Череватый.

Он отметил, что Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении, давят на врага по северному и южному флангам.

По словам спикера ВСУ, оккупанты оказывают мощное сопротивление – 445 раз за сутки нанесли удары по позициям Сил обороны из ствольной артиллерии и РСЗО, совершили два авианалета.

За сутки на Бахмутском направлении произошло 10 боестолкновений, в которых украинские военные уничтожили 104 оккупанта, 166 были ранены, шесть попали в плен. Уничтожено две РСЗО "Град", ПТРК, боевая разведывательная дозорная машина, один командно-наблюдательный пункт батальона и три полевых склада с боеприпасами.

Сегодня, 30 июня, Генштаб сообщил, что Силы обороны продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, за минувшие сутки достигли успеха на трех направлениях.

Читайте также: Залужный: Бесит, когда говорят о медленном наступлении. Это не шоу, каждый метр — кровь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.