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ВСУ назвали подразделения оккупантов, которые воюют под Бахмутом после ухода вагнеровцев

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 14:52
ВСУ назвали подразделения оккупантов, которые воюют под Бахмутом после ухода вагнеровцев - Фото
Сергей Череватый (Скриншот видео)

На Бахмутском направлении после ухода террористической группировки Группа Вагнера воюют пять типов подразделений оккупантов. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Спикер ВСУ сообщил, что вагнеровцев на Бахмутском направлении уже нет.

"Там есть довольно мощная вражеская группировка – до 50 000, больше 300 танков, где-то в районе 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня. Это воздушно-десантные подразделения, пехотные подразделения, боевой армейский резерв, так называемый "Барс", территориальные войска врага и также часть определенных подразделений – намного меньшие ЧВК, типа "Ветераны", – рассказал Череватый.

Он отметил, что Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении, давят на врага по северному и южному флангам.

По словам спикера ВСУ, оккупанты оказывают мощное сопротивление – 445 раз за сутки нанесли удары по позициям Сил обороны из ствольной артиллерии и РСЗО, совершили два авианалета.

За сутки на Бахмутском направлении произошло 10 боестолкновений, в которых украинские военные уничтожили 104 оккупанта, 166 были ранены, шесть попали в плен. Уничтожено две РСЗО "Град", ПТРК, боевая разведывательная дозорная машина, один командно-наблюдательный пункт батальона и три полевых склада с боеприпасами.

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Наталья Медведева
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войнабахмутСергей Череватый
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