ЗСУ назвали підрозділи окупантів, які воюють під Бахмутом після відходу вагнерівців

На Бахмутському напрямку після відходу терористичного угруповання Група Вагнера воюють п'ять типів підрозділів окупантів. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Спікер ЗСУ повідомив, що вагнерівців на Бахмутському напрямку вже немає.

"Там є досить потужне вороже угрупування – до 50 000, більше 300 танків, десь у районі 330 артилерійських систем та 140 реактивних систем залпового вогню. Це повітряно-десантні підрозділи, піхотні підрозділи, бойовий армійський резерв, так званий "Барс", теріторіальні війська ворога та також частина певних підрозділів – набагато менші ПВК, типу "Ветерани", – розповів Череватий.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, тиснуть на ворога по північних та південних флангах.

За словами спікера ЗСУ, окупанти чинять потужний опір – 445 разів за добу завдали ударів по позиціях Сил оборони зі ствольної артилерії та РСЗВ, здійснили два авіанальоти.

За добу на Бахмутському напрямку сталося 10 боєзіткнень, в яких українські військові знищили 104 окупанти, 166 були поранені, шість потрапили в полон. Знищено два РСЗВ "Град", ПТРК, бойову розвідувальну дозорну машину, один командно-спостережний пункт батальйону та три польові склади з боєприпасами.

Сьогодні, 30 червня, Генштаб повідомив, що Сили оборони продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, за минулу добу досягли успіху на трьох напрямках.

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