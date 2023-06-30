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ЗСУ назвали підрозділи окупантів, які воюють під Бахмутом після відходу вагнерівців

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 14:52
ЗСУ назвали підрозділи окупантів, які воюють під Бахмутом після відходу вагнерівців - Фото
Сергій Череватий (Скриншот відео)

На Бахмутському напрямку після відходу терористичного угруповання Група Вагнера воюють п'ять типів підрозділів окупантів. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Спікер ЗСУ повідомив, що вагнерівців на Бахмутському напрямку вже немає.

"Там є досить потужне вороже угрупування – до 50 000, більше 300 танків, десь у районі 330 артилерійських систем та 140 реактивних систем залпового вогню. Це повітряно-десантні підрозділи, піхотні підрозділи, бойовий армійський резерв, так званий "Барс", теріторіальні війська ворога та також частина певних підрозділів – набагато менші ПВК, типу "Ветерани", – розповів Череватий.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, тиснуть на ворога по північних та південних флангах.

За словами спікера ЗСУ, окупанти чинять потужний опір – 445 разів за добу завдали ударів по позиціях Сил оборони зі ствольної артилерії та РСЗВ, здійснили два авіанальоти.

За добу на Бахмутському напрямку сталося 10 боєзіткнень, в яких українські військові знищили 104 окупанти, 166 були поранені, шість потрапили в полон. Знищено два РСЗВ "Град", ПТРК, бойову розвідувальну дозорну машину, один командно-спостережний пункт батальйону та три польові склади з боєприпасами.

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Наталія Медведєва
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війнабахмутСергій Череватий
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