ВСУ не снижают темпы переработки врага: еще полтысячи оккупантов выведены из строя – ГШ
По состоянию на утро 19 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 98 800 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили танк, установку ПВО, шесть бронемашин, пять единиц артиллерии и восемь беспилотников. Также 18 декабря уничтожено приблизительно 520 человек личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 18 декабря включительно:
личного состава — около 98 800 человек (+520 за прошедшие сутки);
танков — 2988 (+1);
боевых бронированных машин — 5969 (+6);
артиллерийских систем — 1953 (+5);
РСЗО — 410 (-);
средств ПВО — 212 (+1);
самолетов — 281 (-);
вертолетов — 264 (-);
автотехники и автоцистерн — 4592 (+13);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1657 (+8);
спецтехники — 175 (+1);
крылатых ракет — 592 (-).
- На утро 15 декабря британская разведка считает, что военные маневры армии Лукашенко "вряд ли говорят о скором ударе из Беларуси".
- 19 декабря стало известно, что Британия поставит ВСУ сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году.
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