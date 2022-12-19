ВСУ не снижают темпы переработки врага: еще полтысячи оккупантов выведены из строя – ГШ

По состоянию на утро 19 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 98 800 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили танк, установку ПВО, шесть бронемашин, пять единиц артиллерии и восемь беспилотников. Также 18 декабря уничтожено приблизительно 520 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 18 декабря включительно:

личного состава — около 98 800 человек (+520 за прошедшие сутки);

танков — 2988 (+1);

боевых бронированных машин — 5969 (+6);

артиллерийских систем — 1953 (+5);

РСЗО — 410 (-);

средств ПВО — 212 (+1);

самолетов — 281 (-);

вертолетов — 264 (-);

автотехники и автоцистерн — 4592 (+13);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1657 (+8);

спецтехники — ​​175 (+1);

крылатых ракет — 592 (-).

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Євген Пилипенко

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