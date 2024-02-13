ВСУ нужно 2 миллиона снарядов в год. Германия не может столько производить – Rheinmetall

По словам Армина Паппергера, Rheinmetall хочет производить до 700 000 артснарядов в год до 2025 года

Армин Паппергер (Фото: Rheinmetall)

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Bild, что украинская армия нуждается в 2 миллионах артиллерийских снарядов в год, и завод не способен изготовить столько.

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По его словам, потребности Украины в три раза превосходят производственные возможности Германии. Кроме того, ей понадобится "от десяти до 15 лет" для пополнения собственных запасов.

"В целом мы хотим производить до 700 000 артиллерийских снарядов в год до 2025 года", — сказал Паппергер.

Руководитель Rheinmetall также отметил, что Германия отстает в сфере БпЛА и призвал правительство реалистично подойти к оснащению Бундесвера вооруженными дронами.

"В Украине ведется новый тип войны с использованием беспилотников, и здесь все еще идут дебаты о том, стоит ли вооружать беспилотники", — заявил Паппергер.

В декабре 2022 г. стало известно, что Rheinmetall строит на территории Германии новый завод по производству снарядов среднего калибра, чтобы не зависеть от нейтралитета Швейцарии.

В январе 2024 года Rheinmetall рассказал, что построит новый завод по производству боеприпасов большого калибра, в частности, для Украины.

Также Rheinmetall планирует в течение 2024 года запустить свой завод в Украине, а через полгода после запуска – произвести на нем первый бронетранспортер Fuchs.

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