ЗСУ потрібно 2 мільйони снарядів на рік. Німеччина не здатна стільки виробляти – Rheinmetall

За словами Арміна Паппергера, Rheinmetall хоче виробляти до 700 000 артснарядів на рік до 2025 року

Армін Паппергер (Фото: Rheinmetall)

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв'ю Bild, що українська армія потребує 2 мільйони артилерійських снарядів на рік, і завод не здатен виготовити стільки.

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За його словами, потреби України втричі перевершують виробничі можливості Німеччини. Крім того, їй знадобиться "від десяти до 15 років" на поповнення власних запасів.

"Загалом, ми хочемо виробляти до 700 000 артилерійських снарядів на рік до 2025 року", – сказав Паппергер.

Керівник Rheinmetall також зазначив, що Німеччина відстає у сфері БпЛА, і закликав уряд реалістично підійти до оснащення Бундесверу озброєними дронами.

"В Україні ведеться новий тип війни з використанням безпілотників, і тут усе ще точаться дебати про те, чи варто озброювати безпілотники", – заявив Паппергер.

У грудні 2022 року стало відомо, що Rheinmetall будує на території Німеччини новий завод із виробництва снарядів середнього калібру, щоб не залежати від нейтралітету Швейцарії.

У січні 2024 року Rheinmetall розказав, що побудує новий завод із виробництва боєприпасів великого калібру, зокрема для України.

Також Rheinmetall планує протягом 2024 року запустити свій завод в Україні, а через пів року після запуску – виробити на ньому перший бронетранспортер Fuchs.

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