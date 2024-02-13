ЗСУ потрібно 2 мільйони снарядів на рік. Німеччина не здатна стільки виробляти – Rheinmetall
Армін Паппергер (Фото: Rheinmetall)

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв'ю Bild, що українська армія потребує 2 мільйони артилерійських снарядів на рік, і завод не здатен виготовити стільки. 

За його словами, потреби України втричі перевершують виробничі можливості Німеччини. Крім того, їй знадобиться "від десяти до 15 років" на поповнення власних запасів.

"Загалом, ми хочемо виробляти до 700 000 артилерійських снарядів на рік до 2025 року", – сказав Паппергер.

Керівник Rheinmetall також зазначив, що Німеччина відстає у сфері БпЛА, і закликав уряд реалістично підійти до оснащення Бундесверу озброєними дронами.

"В Україні ведеться новий тип війни з використанням безпілотників, і тут усе ще точаться дебати про те, чи варто озброювати безпілотники", – заявив Паппергер.

Читайте також: Rheinmetall почав будувати новий завод: потужність – 200 000 снарядів, ціна – 300 млн євро

війнавійськова допомогаснарядRheinmetallАрмін Паппергер