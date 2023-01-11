ВСУ опровергают фейк Пригожина о захвате Соледара — россияне не контролируют город

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг заявление россиян о якобы захвате Соледара на Бахмутском направлении. Об этом он сообщил в комментарии Суспильному.

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По его словам, заявления оккупантов о том, что они контролируют Соледар, являются неправдой. Он отметил, что противник распространяет лживые заявления о том, что весь город захвачен.

Череватый призвал дождаться официальной информации из сводки Генерального штаба ВСУ.

Ранее российские пропагандистские ресурсы распространили заявление собственника террористической ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который заявил, что его боевики якобы полностью захватили Соледар.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.

Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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