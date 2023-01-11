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ВСУ опровергают фейк Пригожина о захвате Соледара — россияне не контролируют город

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 09:36
ВСУ опровергают фейк Пригожина о захвате Соледара — россияне не контролируют город - Фото
Бои за Соледар (Фото: скриншот с видео)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг заявление россиян о якобы захвате Соледара на Бахмутском направлении. Об этом он сообщил в комментарии Суспильному

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По его словам, заявления оккупантов о том, что они контролируют Соледар, являются неправдой. Он отметил, что противник распространяет лживые заявления о том, что весь город захвачен. 

Череватый призвал дождаться официальной информации из сводки Генерального штаба ВСУ.

Ранее российские пропагандистские ресурсы распространили заявление собственника террористической ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который заявил, что его боевики якобы полностью захватили Соледар.

Фронт в районе Соледара (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс чвк вагнера бахмут евгений пригожин Соледар
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