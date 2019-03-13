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13.03.2019, 12:05

ВСУ передислоцирует некоторые воинские части Воздушных сил

ВСУ передислоцирует некоторые воинские части Воздушных сил - Фото
Фото: пресс-служба Воздушных сил

Минобороны полагает, что реализация такого решения расширит боевые возможности боевой авиации ВСУ в общей системе противовоздушной обороны страны

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Для повышения эффективности противовоздушной обороны страны утверждена передислокация воинских частей Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

“Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины”, - подчеркнули военные.

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В тексте распоряжения речь идет о перемещении шести в/ч или подразделений:

- в/ч А1659 из военного городка №35 в Мариуполе Донецкой области в военный городок №8 в Золотоноше Черкасской области;

- зенитно-ракетный дивизион в/ч А2800 из военного городка №6 в поселке Радостное Беляевского района Одесской области - к военный городок №13 в селе Нерубайское этого же района;

- в/ч А3737 из военного городка №2 в Мукачево Закарпатской области - в военный городок №91А в селе Павшино Мукачевского района;

- двух отдельных радиолокационных взводов в/ч А3737 из военного городка №2 в Мукачево - в военные городки №91А в Павшино Мукачевского района Закарпатья и №21 в Староконстантинове Хмельницкой области;

- пункта наведения авиации из военного городка №2 в Мукачево - в военный городок №91А в Павшино.

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Теги: пво, ввс, аэродром, авиабаза, воздушные силы, передислокация
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