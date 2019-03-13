ВСУ передислоцирует некоторые воинские части Воздушных сил

Фото: пресс-служба Воздушных сил

Для повышения эффективности противовоздушной обороны страны утверждена передислокация воинских частей Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

“Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины”, - подчеркнули военные.

Реклама

В тексте распоряжения речь идет о перемещении шести в/ч или подразделений:

- в/ч А1659 из военного городка №35 в Мариуполе Донецкой области в военный городок №8 в Золотоноше Черкасской области;

- зенитно-ракетный дивизион в/ч А2800 из военного городка №6 в поселке Радостное Беляевского района Одесской области - к военный городок №13 в селе Нерубайское этого же района;

- в/ч А3737 из военного городка №2 в Мукачево Закарпатской области - в военный городок №91А в селе Павшино Мукачевского района;

- двух отдельных радиолокационных взводов в/ч А3737 из военного городка №2 в Мукачево - в военные городки №91А в Павшино Мукачевского района Закарпатья и №21 в Староконстантинове Хмельницкой области;

- пункта наведения авиации из военного городка №2 в Мукачево - в военный городок №91А в Павшино.