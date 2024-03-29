ВСУ подтвердили – РФ сбила собственный Су-27 над Крымом на фоне "повышенной боеготовности"

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

28 марта во временно оккупированном Крыму российская противовоздушная оборона сбила собственный истребитель. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен собственными силами. У них была тревога, была боевая готовность. Здесь сработал человеческий – который мы называем бесчеловечным по отношению к россиянам – фактор <...> Была повышена боеготовность, кто-то очень хотел получить медаль за сбивание самолета, поэтому не стал разбираться, свой или чужой", – сказал он.

По словам Плетенчука, пилот истребителя спасен. Но самолет, как отметил спикер ВМС, "фактически уничтожен".

28 марта около 17:00 во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. Местные Telegram-каналы связывали его с горением и последующим падением самолета.

Российские пропагандистские ресурсы писали, что речь идет о Су-27, который сбила собственная противовоздушная оборона.

В воздушных силах заявили LIGA.net, что информация уточняется.

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