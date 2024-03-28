Во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв, местные Telegram-каналы связывают это с горением и последующим падением российского самолета. Силовики предполагают, что его могла сбить российская противовоздушная оборона.

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По данным очевидцев, взрыв прогремел около 17:00 по киевскому времени.

После этого в сети стали появляться видео с якобы сбитым самолетом и катапультируемым летчиком. Ряд Telegram-каналов врага утверждает, что самолет был российским.

Канал ВЧК-ОГПУ, связанный с российскими силовиками, говорит, что, вероятно, воздушное судно могла сбить российская ПВО.

Собеседник LIGA.net в Воздушных силах пишет, что информация уточняется. Официально будет сообщено позже.

Утром 27 февраля 2024 года командующий Воздушными силами Олещук сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, тогдашний пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

Утром 29 февраля стало известно, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

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