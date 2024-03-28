Росіяни пишуть, що могли збити свій літак у Севастополі. Повітряні сили уточнюють – відео
У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, місцеві Telegram-канали пов'язують це з горінням та подальшим падінням російського літака. Силовики припускають, що його могла збити російська протиповітряна оборона.
За даними очевидців, вибух пролунав близько 17:00 за київським часом.
Після цього в мережі стали з'являтися відео з нібито збитим літаком і льотчиком, який катапультується. Низка Telegram-каналів ворога стверджує, то літак був російським.
Канал ВЧК-ОГПУ, пов'язаний з російськими силовиками, каже, що, ймовірно, повітряне судно могла збити російська ППО.
Співрозмовник LIGA.net у Повітряних силах пише, що інформація уточнюється. Офіційно буде повідомлено згодом.
- Вранці 27 лютого 2024 року командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.
- 20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, тодішній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".
- Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.
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