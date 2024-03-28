Росіяни пишуть, що могли збити свій літак у Севастополі. Повітряні сили уточнюють – відео

Відео: соцмережі

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, місцеві Telegram-канали пов'язують це з горінням та подальшим падінням російського літака. Силовики припускають, що його могла збити російська протиповітряна оборона.

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За даними очевидців, вибух пролунав близько 17:00 за київським часом.

Після цього в мережі стали з'являтися відео з нібито збитим літаком і льотчиком, який катапультується. Низка Telegram-каналів ворога стверджує, то літак був російським.

Канал ВЧК-ОГПУ, пов'язаний з російськими силовиками, каже, що, ймовірно, повітряне судно могла збити російська ППО.

Співрозмовник LIGA.net у Повітряних силах пише, що інформація уточнюється. Офіційно буде повідомлено згодом.

Вранці 27 лютого 2024 року командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, тодішній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

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