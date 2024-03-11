ВВС Эстонии: Сбивая самолеты РФ, Украина создает условия для размещения истребителей F-16

Истребитель F-16 (Фото: EPA/JAN LANGHAUG)

Украинские воздушные силы недавно сбили или вывели из строя ряд российских самолетов, благодаря чему Киев может создать условия для размещения новых истребителей F-16, которые Украина вскоре получит от Запада. Такое мнение высказал начальник штаба ВВС Эстонии полковник Янек Лехисте, цитирует издание ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Выводя из эксплуатации российские самолеты, Украина может подготовиться к развертыванию собственных новых самолетов, сказал Лехисте.

"Конечно, можно посмотреть на это с точки зрения, что они создают условия для размещения своих новых самолетов. Возможно, они также создают условия для того, чтобы в определенный момент времени и в определенном географическом районе можно было добиться преимущества в воздухе", – подчеркнул он.

Полковник подчеркнул, что Украина может получить истребители F-16 от Запада ранней весной или летом. При этом он отметил, что для размещения истребителей F-16 нет необходимости вносить существенные изменения в инфраструктуру Украины.

По его словам, ситуация на линии фронта стала более активной и инициатива скорее находится в руках российских войск, при этом враг несколько изменил свою тактику – использует для продвижения огневую поддержку с воздуха.

"Они обнаружили, что при огневой поддержке с воздуха, с помощью самолетов, можно многократно увеличить желаемый эффект, поскольку штурмовики, поднося или сбрасывая бомбы массой около полутонны, могут нанести большой ущерб линиям обороны", – пояснил полковник Лехисте.

Начальник эстонского штаба ВВС добавил, что Россия рискует своими самолетами, подлетая ближе к линии боевого соприкосновения, а Украина в результате этого за февраль сбила 13 самолетов.

Сегодня издание The New Tork Times отметило, что меньше полной украинская эскадрилья к лету этого года будет готова к боевым вылетам на истребителях F-16, однако на всех не хватит самолетов, ведь в то время, когда летчики вернутся в Украину, 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будут поставлены только шесть F-16.

29 февраля Силы обороны сбили три самолета РФ. Утром стало известно, что сбит один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

1 марта вблизи Мариуполя был сбит самолет РФ, пытавшийся бить по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами.

Воины Воздушных сил 2 марта нанесли удары по еще двум российским самолетам — подтвердилось уничтожение одного Су-34.

Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 346 самолетов оккупантов.

Читайте также: 13 российских самолетов за февраль. Политолог Фридман: Сбивают больше из-за массового использования