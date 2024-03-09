13 російських літаків за лютий. Політолог Фрідман: Збивають більше через масове використання

Дослідник війни сер Лоуренс Фрідман наголосив, що в Росії не так багато винищувачів і їх важко буде замінити

Су-34 росіян (Фото: ресурс окупантів)

Повітряні сили України продовжуватимуть збивати більше російських літаків, через масове використання їх ворогом на фронті, Україна покращує ППО та збиває "сушки". Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив політолог, дослідник війни сер Лоуренс Фрідман.

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"Збивають більше через масове використання росіянами літаків на фронті. І будуть використовувати далі, бо це частина їхньої тактики – випалювати КАБами", – розповів він та зауважив, що Україна покращує ППО й збиває російські "сушки".

Фрідман наголосив, що в Росії не так багато винищувачів і їх важко буде замінити.

"Росіяни вдають, що мають необмежений час для війни й необмежені ресурси. Хочуть, щоб у це вірили. Але ситуація не така. Вони прагнуть закінчити війну на своїх умовах якомога швидше, доки мають перевагу, тому й тиснуть", – акцентував він.

Військовий аналітик зазначив, що кількість військ, яку кинули в м’ясорубку, літаків і бронетехніки свідчить, що РФ не турбується про втрати, й додав, що "ціль виправдовує засоби".

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29 лютого Сили оборони збили три літаки РФ. Вранці стало відомо, що збито один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

1 березня поблизу Маріуполя було збито літак РФ, який намагався бити по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.

Воїни Повітряних сил 2 березня завдали ударів по ще двох російських літаках — підтвердилось знищення одного Су-34.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 346 літаків окупантів.

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