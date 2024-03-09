13 самолетов за февраль. Политолог Фридман: Сбивают больше из-за массового использования

Исследователь войны сэр Лоуренс Фридман подчеркнул, что в России не так много истребителей и их тяжело будет заменить

Су-34 россиян (Фото: ресурс оккупантов)

Воздушные силы Украины будут продолжать сбивать больше российских самолетов, из-за массового использования их врагом на фронте Украина улучшает ПВО и сбивает "сушки". Такое мнение в интервью LIGA.net высказал политолог, исследователь войны сэр Лоуренс Фридман.

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"Сбивают больше из-за массового использования россиянами самолетов на фронте. И будут использовать дальше, потому что это часть их тактики – выжигать КАБами", – рассказал он и отметил, что Украина улучшает ПВО и сбивает российские "сушки".

Фридман отметил, что у России не так много истребителей и их трудно будет заменить.

"Россияне делают вид, что имеют неограниченное время для войны и неограниченные ресурсы. Хотят, чтобы в это верили. Но ситуация не такая. Они стремятся закончить войну на своих условиях как можно быстрее, пока имеют преимущество, поэтому и давят", – акцентировал он.

Военный аналитик отметил, что количество войск, брошенных в мясорубку, самолетов и бронетехники свидетельствует, что РФ не беспокоится о потерях, и добавил, что "цель оправдывает средства".

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29 февраля Силы обороны сбили три самолета РФ. Утром стало известно, что сбит один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

1 марта вблизи Мариуполя был сбит самолет РФ, пытавшийся бить по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами.

Воины Воздушных сил 2 марта нанесли удары по еще двум российским самолетам – подтвердилось уничтожение одного Су-34.

Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 346 самолетов оккупантов.

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