ВПС Естонії: Збиваючи літаки Росії, Україна створює умови для розміщення винищувачів F-16

Винищувач F-16 (Фото: EPA/JAN LANGHAUG)

Українські Повітряні сили нещодавно збили або вивели з ладу низку російських літаків, завдяки чому Київ може створити умови для розміщення нових винищувачів F-16, які Україна незабаром отримає від Заходу. Таку думку висловив начальник штабу ВПС Естонії полковник Янек Лехісте, цитує видання ERR.

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Виводячи з експлуатації російські літаки, Україна може підготуватися до розгортання власних нових літаків, сказав Лехісте.

"Звичайно, можна подивитися на це з погляду, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, щоб у певний момент часу і в певному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі", – підкреслив він.

Полковник наголосив, що Україна може отримати винищувачі F-16 від Заходу ранньою весною або влітку. Водночас він наголосив, що для розміщення винищувачів F-16 немає потреби вносити суттєві зміни в інфраструктуру України.

За його словами, ситуація на лінії фронту стала активнішою й ініціатива швидше перебуває в руках російських військ, водночас ворог дещо змінив свою тактику – використовує для просування вогневу підтримку з повітря.

"Вони виявили, що у разі вогневої підтримки з повітря, за допомогою літаків, можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько пів тонни, можуть завдати великої шкоди лініям оборони", – пояснив полковник Лехісте.

Начальник естонського штабу ВПС додав, що Росія ризикує своїми літаками, підлітаючи ближче до лінії бойового зіткнення, а Україна в результаті цього за лютий збила 13 літаків.

Сьогодні видання The New Tork Times зазначило, що менше ніж повна українська ескадрилья до літа цього року буде готова до бойових вильотів на винищувачах F-16, однак на всіх не вистачить літаків, адже на той час, коли льотчики повернуться в Україну, з 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише шість F-16.

29 лютого Сили оборони збили три літаки РФ. Вранці стало відомо, що збито один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

1 березня поблизу Маріуполя було збито літак РФ, який намагався бити по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.

Воїни Повітряних сил 2 березня завдали ударів по ще двох російських літаках — підтвердилося знищення одного Су-34.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 346 літаків окупантів.

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