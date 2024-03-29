У ЗСУ підтвердили – Росія збила власний Су-27 над Кримом на тлі "підвищеної боєготовності"

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

28 березня в тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона збила власний винищувач. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність. Тут спрацював людський – який ми називаємо нелюдський щодо росіян – фактор <...> Була підвищена боєготовність, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися, свій чи чужий", – сказав він.

За словами Плетенчука, пілота винищувача було врятовано. Але літак, як зазначив речник ВМС, було "фактично знищено".

28 березня близько 17:00 у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Місцеві Telegram-канали пов’язували його з горінням та подальшим падінням літака.

Російські пропагандистські ресурси писали, що йдеться про Су-27, який збила власна протиповітряна оборона.

У Повітряних силах заявили LIGA.net, що інформація уточнюється.

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