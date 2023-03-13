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ВСУ отбили атаки россиян возле Бахмута, но бои в самом городе продолжаются – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 18:21
ВСУ отбили атаки россиян возле Бахмута, но бои в самом городе продолжаются – Генштаб - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Бойцы Сил обороны отбили атаки россиян на Бахмутском направлении, но бои в самом городе продолжаются. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении атаки россиян отбиты в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское. Продолжаются бои в Бахмуте.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборонительные действия и обстреливают населенные пункты.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. В то же время враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

В Генштабе отметили, что армия РФ продолжает нести потери. Так, в Луганской области в Беловодскую районную больницу привезли 150 раненых "вагнеровцев".

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

  • Ситуация в Бахмуте остается сложной, террористы Группы Вагнера пытаются пробиться в центр города, сообщил сегодня Сырский.
  • Британская разведка считает, что террористическая организация Группа Вагнера будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.

Смотрите также: Под Бахмутом пограничники отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен "вагнеровца": видео

Оксана Житнюк
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