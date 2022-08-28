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ВСУ попали по трем пунктам управления оккупантов в Херсоне, Новой Каховке и Дарьевке

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 17:09
ВСУ попали по трем пунктам управления оккупантов в Херсоне, Новой Каховке и Дарьевке - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

28 августа Вооруженные Силы Украины нанесли удары по пунктам управления российских военных, расположенных во временно оккупированных Херсоне, Новой Каховке и Дарьевке. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары и попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе по 35 российской армии в Новой Каховке.

"Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне", – говорится в сообщении.

За день на Южном направлении уничтожили 11 оккупантов, три единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С".

"Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют", – сообщили в ОК "Юг".

  • Ранее сегодня сообщалось, что в Новой Каховке взорван российский склад на территории завода "Сокол".

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Наталия Медведева
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Херсон потери новая каховка Дарьевка
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