ВСУ попали по трем пунктам управления оккупантов в Херсоне, Новой Каховке и Дарьевке

28 августа Вооруженные Силы Украины нанесли удары по пунктам управления российских военных, расположенных во временно оккупированных Херсоне, Новой Каховке и Дарьевке. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары и попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе по 35 российской армии в Новой Каховке.

"Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне", – говорится в сообщении.

За день на Южном направлении уничтожили 11 оккупантов, три единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С".

"Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют", – сообщили в ОК "Юг".

Ранее сегодня сообщалось, что в Новой Каховке взорван российский склад на территории завода "Сокол".

Читайте также: Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета – фото

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.