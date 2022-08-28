В Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов оккупантов на заводе "Сокол" – фото, видео

Во временно оккупированной Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов российских военных на территории завода "Сокол". Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как отмечается, по заводу "Сокол" прилетело пять снарядов, он практически полностью уничтожен, а вместе с ним и база оккупантов.

24 августа ВСУ нанесли удары по Каховскому мосту и системам ПВО России в Новой Каховке. Об ударах днем, 26 августа, официально не сообщалось.

Военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста.

Также 26 августа взрывы прогремели на Антоновском мосту, это сняли на видео с разных ракурсов.

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Наталия Медведева

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