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В Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов оккупантов на заводе "Сокол" – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 13:58
В Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов оккупантов на заводе
Фото: EPA

Во временно оккупированной Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов российских военных на территории завода "Сокол". Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как отмечается, по заводу "Сокол" прилетело пять снарядов, он практически полностью уничтожен, а вместе с ним и база оккупантов.

В Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов оккупантов на заводе "Сокол" – фото, видео

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Наталия Медведева
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