ВСУ поразили в Крыму элементы ПВО россиян и место хранения дронов возле Донецка

Генштаб уточняет масштабы ущерба от населенных ударов по оккупантам

Станция РЛС "Небо-У" (Иллюстративное фото: wikipedia)

Силы обороны на временно оккупированных территориях поразили российские средства противовоздушной обороны и место хранения дронов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

На территории временно оккупированного Крыма были поражены радиолокационная станция "Небо-У" в районе Евпатории и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Хуторка.

А в районе временно оккупированного Донецка поражено место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.

Масштабы ущерба сейчас уточняются, отметили в Генштабе.