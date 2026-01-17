ВСУ поразили в Крыму элементы ПВО россиян и место хранения дронов возле Донецка
Силы обороны на временно оккупированных территориях поразили российские средства противовоздушной обороны и место хранения дронов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
На территории временно оккупированного Крыма были поражены радиолокационная станция "Небо-У" в районе Евпатории и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Хуторка.
А в районе временно оккупированного Донецка поражено место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.
Масштабы ущерба сейчас уточняются, отметили в Генштабе.
- 13 января украинские ракеты ударили по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге, а на следующий день Генштаб уточнил результаты поражения по предприятию и подтвердил поражение склада боеприпасов в Запорожской области.
