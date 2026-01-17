ЗСУ уразили в Криму елементи ППО росіян та місце зберігання дронів біля Донецька
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Сили оборони на тимчасово окупованих територіях уразили російські засоби протиповітряної оборони та місце зберігання дронів. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.
На території тимчасово окупованого Криму були уражені радіолокаційна станція "Небо-У" в районі Євпаторії та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" в районі Хуторка.
А в районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів.
Масштаби збитків наразі уточнюються, зазначили в Генштабі.
- 13 січня українські ракети вдарили по заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі, а наступного дня Генштаб уточнив результати ураження по підприємству і підтвердив ураження складу боєприпасів в Запорізькій області.
