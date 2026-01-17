ЗСУ уразили в Криму елементи ППО росіян та місце зберігання дронів біля Донецька

Генштаб уточнює масштаби збитків від насесених ударів по окупантах

Станція РЛС "Небо-У" (Ілюстративне фото: wikipedia)

Сили оборони на тимчасово окупованих територіях уразили російські засоби протиповітряної оборони та місце зберігання дронів. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

На території тимчасово окупованого Криму були уражені радіолокаційна станція "Небо-У" в районі Євпаторії та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" в районі Хуторка.

А в районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів.

Масштаби збитків наразі уточнюються, зазначили в Генштабі.