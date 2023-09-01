ВСУ "продуманно и методично" давят на оккупантов и прорывают оборону – разведка Эстонии

ВСУ обеспечили методичное давление на войска РФ на южных направлениях и как минимум в одном месте прорвали первую линию российской обороны. Об этом сказал на брифинге глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.ee.

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Хотя продвижение Сил обороны Украины медленное, они "продуманно и методично" наращивают давление на российские подразделения, сказал Гросберг.

По его данным, основные боевые действия шли на направлениях Работино и Вербовое в Запорожской области, где ВСУ вышли к первой линии российской обороны, "прорвали ее как минимум на одном участке" и вышли на западные окраины Вербового.

Гросберг отметил, что в попытках исправить ситуацию оккупанты были вынуждены перебросить на этот участок подразделения Псковской воздушно-десантной дивизии из Бахмута и подразделения, выведенные из Лимана. "Это говорит о том, что Россия находится в достаточно рискованной ситуации, так как ее резервы ограничены и их осталось не так много", – сказал полковник.

Разведка Эстонии также отмечает, что по возможностям артиллерии Украина уже примерно сравнялась с агрессором, и это дало возможность "вытолкать" российскую артиллерию на такое расстояние от фронта, что она уже не может оперативно поддерживать наземную оборону оккупантов.

31 августа 2023 года в Минобороны сообщили, что на южном направлении наступление ВСУ достигло определенных успехов в районе Работино, продвигается на Новопрокоповку и закрепляется на новых рубежах.

1 сентября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов завил, что у российской армии не осталось резервов и даже не сформированная до конца 25 резервная армия уже недоукомплектована.

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