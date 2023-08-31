Минобороны: ВСУ успешно продвигаются южнее Работино – на Новопрокоповку
На южном направлении наступление ВСУ достигло определенных успехов в районе Работино, продвигается на Новопрокоповку и закрепляется на новых рубежах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"На южных направлениях идет наступательная операция наших войск. Есть определенные успехи, в частности на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Сейчас наши закрепляются на достигнутых рубежах", – написала Маляр.
Речь идет о наступлении на участке между Ореховым и Пологами в направлении Токмака.
По словам Маляр, на Лиманском направлении враг прилагает усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, но безуспешно.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута. Тяжелые бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андреевке. "Есть определенные успехи, закрепляемся на взятых рубежах", – пишет заместитель министра обороны.
28 августа в минобороны официально подтвердили освобождение Силами обороны населенного пункта Работино и продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого "несмотря на яростное сопротивление врага".
Также сообщалось, что ВСУ на этом участке продвигаются южнее Работино и Малой Токмачки в Запорожской области.
- 23 августа 2023 года в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена южнее Работино, примерно в 2,5 км от него.
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