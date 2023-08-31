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Міноборони: ЗСУ успішно просуваються на південь від Роботиного – на Новопрокопівку

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 14:54
Міноборони: ЗСУ успішно просуваються на південь від Роботиного – на Новопрокопівку - Фото
Ганна Маляр (Фото - Facebook Ганна Маляр)

На південному напрямку наступ ЗСУ досяг певних успіхів у районі Роботиного, просувається на Новопрокопівку і закріплюється на нових рубежах. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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"На південних напрямках триває наступальна операція наших військ. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз наші закріплюються на досягнутих рубежах", – написала Маляр.

Йдеться про наступ на ділянці між Оріховим та Пологами у напрямку Токмака.

Міноборони: ЗСУ успішно просуваються на південь від Роботиного – на Новопрокопівку

Міноборони: ЗСУ успішно просуваються на південь від Роботиного – на Новопрокопівку

За словами Маляр, на Лиманському напрямку ворог докладає зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, але безуспішно.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії на південь від Бахмута. Тяжкі бої тривають у Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. "Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах", – пише заступник міністра оборони.

28 серпня у міноборони офіційно підтвердили визволення Силами оборони населеного пункту Роботино і просуваються у бік Новопрокопівки та Очеретуватого "незважаючи на запеклий опір ворога".

Також повідомлялося, що ЗСУ на цій ділянці просуваються на південь від Роботиного та Малої Токмачки в Запорізькій області.

  • 23 серпня 2023 року в Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована на південь від Роботиного, приблизно за 2,5 км від нього.

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Сергій Бережний
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війнаміноборониГанна Малярнаступ ЗСУ
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