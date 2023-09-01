UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России создавали резервную армию, но она уже в боях и недоукомплектована – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 12:43
В России создавали резервную армию, но она уже в боях и недоукомплектована – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (скриншот из видео Sky News)

В настоящее время в российской армии не осталось резервов, а еще окончательно не созданная 25 резервная армия уже недоукомплектована, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

На вопрос о том, "что там у россиян с резервами", Буданов ответил: "Ничего. Пустота".

Он отметил, что в РФ была сформирована 25 армия в качестве стратегического резерва. Также было еще несколько бригад, но, по словам Буданова, "в этом разговоре это уже неважно".

"25 армия должна была по всем их документам быть сформирована, приведена в боеспособное состояние и переброшена вообще-то к ноябрю… Ну, к октябрю. Знаете, что произошло? Она уже по состоянию на данный момент недоукомплектована, абсолютно без учений участвует в боевых действиях и пошла не на усиление, что интересно, а на замену 41, которая начала свое медленное движение в Южном направлении – на усиление своих группировок вблизи Запорожья, где идут наши наступательные действия", – сказал Буданов.

Он добавил, что на Купянском направлении сейчас происходит не наращивание сил РФ, а ротация.

  • Ранее Буданов сообщал, что в рамках скрытой мобилизации в России ежемесячно призывают от 20 000 до 22 000 человек. РФ рассматривает возможность дополнительно призвать 450 000 человек.

Читайте также: Буданов: После победы Украины в России будет реваншизм, имеем минимум 10 лет

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаразведкагуррезервымобилизацияармия рфКирилл Буданов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 