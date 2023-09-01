В России создавали резервную армию, но она уже в боях и недоукомплектована – Буданов

В настоящее время в российской армии не осталось резервов, а еще окончательно не созданная 25 резервная армия уже недоукомплектована, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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На вопрос о том, "что там у россиян с резервами", Буданов ответил: "Ничего. Пустота".

Он отметил, что в РФ была сформирована 25 армия в качестве стратегического резерва. Также было еще несколько бригад, но, по словам Буданова, "в этом разговоре это уже неважно".

"25 армия должна была по всем их документам быть сформирована, приведена в боеспособное состояние и переброшена вообще-то к ноябрю… Ну, к октябрю. Знаете, что произошло? Она уже по состоянию на данный момент недоукомплектована, абсолютно без учений участвует в боевых действиях и пошла не на усиление, что интересно, а на замену 41, которая начала свое медленное движение в Южном направлении – на усиление своих группировок вблизи Запорожья, где идут наши наступательные действия", – сказал Буданов.

Он добавил, что на Купянском направлении сейчас происходит не наращивание сил РФ, а ротация.

Ранее Буданов сообщал, что в рамках скрытой мобилизации в России ежемесячно призывают от 20 000 до 22 000 человек. РФ рассматривает возможность дополнительно призвать 450 000 человек.

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