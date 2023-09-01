У Росії створювали резервну армію, але вона вже в боях і недокомплектована – Буданов

Наразі в російській армії не залишилось резервів, а ще остаточно не створена 25 резервна армія вже є недокомплектованою, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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На запитання про те, "що там у росіян з резервами", Буданов відповів: "Нічого. Порожнеча".

Він зазначив, що у РФ була сформована 25 армія як стратегічний резерв. Також було ще декілька бригад, але, за словами Буданова, "в цій розмові це вже не має значення".

"25 армія мала за всіма їхніми документами бути сформована, приведена в боєздатний стан та перекинута взагалі-то до листопада… Ну, до жовтня. Знаєте, що сталось? Вона вже станом на зараз недокомплектована, абсолютно без навчання бере участь у бойових діях і пішла не на підсилення, що цікаво, а на заміну 41, яка почала свій повільний рух у Південному напрямку – на посилення своїх угрупувань на Запоріжжі, де йдуть наші наступальні дії", – сказав Буданов.

Він додав, що на Куп’янському напрямку наразі відбувається не нарощування сил РФ, а ротація.

Раніше Буданов повідомляв, що в межах прихованої мобілізації в Росії щомісяця призивають від 20 000 до 22 000 осіб. РФ розглядає можливість додатково призвати 450 000 осіб.

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