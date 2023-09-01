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ЗСУ "продумано і методично" тиснуть на окупантів та проривають оборону – розвідка Естонії

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 16:41
ЗСУ
Марго Гросберг (Фото - скриншот з відео)

ЗСУ забезпечили методичний тиск на війська РФ на південних напрямках і щонайменше в одному місці прорвали першу лінію російської оборони. Про це сказав на брифінгу голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.ee.

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Хоча просування Сил оборони України повільне, вони "продумано та методично" збільшують тиск на російські підрозділи, сказав Гросберг.

За його даними, основні бойові дії йшли на напрямках Роботиного та Вербового у Запорізькій області, де ЗСУ вийшли до першої лінії російської оборони, "прорвали її щонайменше на одній ділянці" та вийшли на західні околиці Вербового.

Гросберг зазначив, що у спробах виправити ситуацію окупанти були змушені перекинути на цю ділянку підрозділи Псковської повітряно-десантної дивізії з Бахмута та підрозділи, виведені з Лимана. "Це свідчить про те, що Росія перебуває у досить ризикованій ситуації, оскільки її резерви обмежені і їх залишилося не так багато", – сказав полковник.

Розвідка Естонії також зазначає, що за можливостями артилерії Україна вже приблизно зрівнялася з агресором, і це дало змогу "виштовхати" російську артилерію на таку відстань від фронту, що вона вже не може оперативно підтримувати наземну оборону окупантів.

  • 31 серпня 2023 року в Міноборони повідомили, що на південному напрямку наступ ЗСУ досяг певних успіхів у районі Роботиного, просувається на Новопрокопівку та закріплюється на нових рубежах.
  • 1 вересня голова ГУР Міноборони Кирило Буданов завив, що у російської армії не залишилося резервів і навіть не сформована до кінця 25 резервна армія вже недоукомплектована.
Сергій Бережний
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війнарозвідкаЕстоніянаступМарго ГросбергроботиноВербове
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