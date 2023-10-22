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ВСУ: Россия нарастит производство дронов, получают тысячами. Не только Shahed, но и FPV

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 12:46
ВСУ: Россия нарастит производство дронов, получают тысячами. Не только Shahed, но и FPV - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия будет наращивать производство ударных беспилотников. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, если ракет у россиян в этом году не будет в таком количестве, как в прошлом, то беспилотников будет больше.
Он отметил, что речь идет не только о дронах-камикадзе Shahed-136, производство которых увеличивается, но и FPV-дронах. 

"К ним эти дроны приходят тысячами, это опасное оружие. И средства для защиты и средства противодействия нужно брать с учетом, что наш противник будет наращивать именно ударные БПЛА", — сказал Игнат.

Представитель ВС подчеркнул, что Россия может применять новые тактические приемы зимой, но не назвал, какие именно. 

  • В российской ракете "Торнадо-С", в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.
  • Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
  • Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

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Дмитрий Гриниченко
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войнавоздушные силыЮрий Игнатдроны-камикадзеShahed-136FPV-дрон

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