ВСУ: Россия нарастит производство дронов, получают тысячами. Не только Shahed, но и FPV

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия будет наращивать производство ударных беспилотников. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, если ракет у россиян в этом году не будет в таком количестве, как в прошлом, то беспилотников будет больше.

Он отметил, что речь идет не только о дронах-камикадзе Shahed-136, производство которых увеличивается, но и FPV-дронах.

"К ним эти дроны приходят тысячами, это опасное оружие. И средства для защиты и средства противодействия нужно брать с учетом, что наш противник будет наращивать именно ударные БПЛА", — сказал Игнат.

Представитель ВС подчеркнул, что Россия может применять новые тактические приемы зимой, но не назвал, какие именно.

В российской ракете "Торнадо-С" , в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.

, в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили в ГУР Минобороны. Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

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