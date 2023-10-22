ЗСУ: Росія наростить виробництво дронів, одержують тисячами. Не лише Shahed, але й FPV
22.10.2023, 12:46
Юрій Ігнат (Фото: скріншот з відео)
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія нарощуватиме виробництво ударних безпілотників. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, якщо ракет у росіян цього року не буде в такій кількості, як минулого, то безпілотників буде більше.
Він зазначив, що йдеться не тільки про дрони-камікадзе Shahed-136, виробництво яких збільшується, але й FPV-дрони.
"До них ці дрони приходять тисячами, це небезпечна зброя. І засоби для захисту та засоби протидії треба брати з урахуванням, що наш противник нарощуватиме саме ударні БПЛА", – сказав Ігнат.
Представник ПС наголосив, що Росія може застосовувати нові тактичні прийоми взимку, але не назвав, які саме.
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