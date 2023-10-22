ЗСУ: Росія наростить виробництво дронів, одержують тисячами. Не лише Shahed, але й FPV

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія нарощуватиме виробництво ударних безпілотників. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, якщо ракет у росіян цього року не буде в такій кількості, як минулого, то безпілотників буде більше.

Він зазначив, що йдеться не тільки про дрони-камікадзе Shahed-136, виробництво яких збільшується, але й FPV-дрони.

"До них ці дрони приходять тисячами, це небезпечна зброя. І засоби для захисту та засоби протидії треба брати з урахуванням, що наш противник нарощуватиме саме ударні БПЛА", – сказав Ігнат.

Представник ПС наголосив, що Росія може застосовувати нові тактичні прийоми взимку, але не назвав, які саме.

У російській ракеті "Торнадо-С" , у тому числі в головній частині, виявили чіп, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили в ГУР Міноборони.

, у тому числі в головній частині, виявили чіп, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили в Міноборони. Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами поставлено до РФ.

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