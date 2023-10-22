RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ: Росія наростить виробництво дронів, одержують тисячами. Не лише Shahed, але й FPV

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 12:46
ЗСУ: Росія наростить виробництво дронів, одержують тисячами. Не лише Shahed, але й FPV - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скріншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія нарощуватиме виробництво ударних безпілотників. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, якщо ракет у росіян цього року не буде в такій кількості, як минулого, то безпілотників буде більше.
Він зазначив, що йдеться не тільки про дрони-камікадзе Shahed-136, виробництво яких збільшується, але й FPV-дрони.

"До них ці дрони приходять тисячами, це небезпечна зброя. І засоби для захисту та засоби протидії треба брати з урахуванням, що наш противник нарощуватиме саме ударні БПЛА", – сказав Ігнат.

Представник ПС наголосив, що Росія може застосовувати нові тактичні прийоми взимку, але не назвав, які саме.

  • У російській ракеті "Торнадо-С" , у тому числі в головній частині, виявили чіп, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили в ГУР Міноборони.
  • Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами поставлено до РФ.

Читайте також: Розбір | Західні техногіганти допомагають Росії бомбардувати українські міста: як це зупинити

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силиЮрій Ігнатдрони-камікадзеShahed-136FPV-дрон

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 