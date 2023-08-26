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ВСУ: Россия весь день поднимала МиГ-31К, но запустила только два "шахеда". Их сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 09:53
ВСУ: Россия весь день поднимала МиГ-31К, но запустила только два
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты 25 августа весь день поднимали истребители МиГ-31К, однако запустили по Украине только два дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что вечером 25 августа были замечены многочисленные полеты истребителей МиГ-31К, которые могут запускать ракету "Кинжал" — тревогу объявляли по всей Украине.

Враг применил дроны-камикадзе Shahed-136 с юго-восточного направления.

Украинские воины зафиксировали пуски двух "шахедов", которые были уничтожены противовоздушной обороной в Харьковской области. 

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Дмитрий Гриниченко
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