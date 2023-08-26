ВСУ: Россия весь день поднимала МиГ-31К, но запустила только два "шахеда". Их сбила ПВО

Российские оккупанты 25 августа весь день поднимали истребители МиГ-31К, однако запустили по Украине только два дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что вечером 25 августа были замечены многочисленные полеты истребителей МиГ-31К, которые могут запускать ракету "Кинжал" — тревогу объявляли по всей Украине.

Враг применил дроны-камикадзе Shahed-136 с юго-восточного направления.

Украинские воины зафиксировали пуски двух "шахедов", которые были уничтожены противовоздушной обороной в Харьковской области.

23 июня 2023 года Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".

В начале июля советник министра обороны Юрий Сак заявил на Западе, что украинским войскам срочно нужны средства борьбы с "Ланцетами".

В ГУР говорят, что РФ расширяет производство "Ланцетов", но роспропаганда преувеличивает количество.

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