ЗСУ: Росія весь день піднімала МіГ-31К, але запустила лише два "шахеди". Їх збила ППО

Російські окупанти 25 серпня весь день піднімали винищувачі МіГ-31К, проте запустили по Україні лише два дрони-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ввечері 25 серпня було помічено численні польоти винищувачів МіГ-31К, які можуть запускати ракету "Кинджал" — тривогу оголошували по всій Україні.

Ворог застосував дрони-камікадзе Shahed-136 з південного-східного напрямку.

Українські воїни зафіксували пуски двох "шахедів", знищених протиповітряною обороною в Харківській області.

23 червня 2023 року Євросоюз запровадив санкції проти російського виробника "Ланцетів".

На початку липня радник міністра оборони Юрій Сак заявив на Заході, що українським військам терміново потрібні засоби боротьби із "Ланцетами".

В ГУР кажуть, що РФ розширює виробництво "Ланцетів", але роспропаганда перебільшує щодо кількості.

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