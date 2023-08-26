ЗСУ: Росія весь день піднімала МіГ-31К, але запустила лише два "шахеди". Їх збила ППО
26.08.2023, 09:53
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти 25 серпня весь день піднімали винищувачі МіГ-31К, проте запустили по Україні лише два дрони-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ввечері 25 серпня було помічено численні польоти винищувачів МіГ-31К, які можуть запускати ракету "Кинджал" — тривогу оголошували по всій Україні.
Ворог застосував дрони-камікадзе Shahed-136 з південного-східного напрямку.
Українські воїни зафіксували пуски двох "шахедів", знищених протиповітряною обороною в Харківській області.
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