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ЗСУ: Росія весь день піднімала МіГ-31К, але запустила лише два "шахеди". Їх збила ППО

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 09:53
ЗСУ: Росія весь день піднімала МіГ-31К, але запустила лише два
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти 25 серпня весь день піднімали винищувачі МіГ-31К, проте запустили по Україні лише два дрони-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що ввечері 25 серпня було помічено численні польоти винищувачів МіГ-31К, які можуть запускати ракету "Кинджал" — тривогу оголошували по всій Україні.

Ворог застосував дрони-камікадзе Shahed-136 з південного-східного напрямку.

Українські воїни зафіксували пуски двох "шахедів", знищених протиповітряною обороною в Харківській області.

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силипподрон-камікадзеShahed-136
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