ВСУ сбили две крылатые ракеты на юге: Россия атаковала "Калибрами" из Черного моря
04.11.2022, 19:32
Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование Центр)
Украинские Силы обороны сбили на юге две крылатые ракеты россиян. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
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В пятницу, 4 ноября, около 16:00, украинскими силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину из акватории Черного моря.
Одна крылатая ракета сбита над Херсонской областью, еще одна – над Николаевской.
- В ночь на 4 ноября украинские военные сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в Днепропетровской области.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 4 ноября ВСУ уничтожили 397 российских крылатых ракет.
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