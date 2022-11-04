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ВСУ сбили две крылатые ракеты на юге: Россия атаковала "Калибрами" из Черного моря

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 19:32
ВСУ сбили две крылатые ракеты на юге: Россия атаковала
Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование Центр)

Украинские Силы обороны сбили на юге две крылатые ракеты россиян. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

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В пятницу, 4 ноября, около 16:00, украинскими силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину из акватории Черного моря.

Одна крылатая ракета сбита над Херсонской областью, еще одна – над Николаевской.

  • В ночь на 4 ноября украинские военные сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в Днепропетровской области. 
  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 4 ноября ВСУ уничтожили 397 российских крылатых ракет.

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Оксана Житнюк
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крылатая ракета война пво Херсонская область николаевская область юг
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