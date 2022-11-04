ВСУ сбили две крылатые ракеты на юге: Россия атаковала "Калибрами" из Черного моря

Украинские Силы обороны сбили на юге две крылатые ракеты россиян. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В пятницу, 4 ноября, около 16:00, украинскими силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину из акватории Черного моря.

Одна крылатая ракета сбита над Херсонской областью, еще одна – над Николаевской.

В ночь на 4 ноября украинские военные сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в Днепропетровской области.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 4 ноября ВСУ уничтожили 397 российских крылатых ракет.

Читайте также: Системы IRIS-T SLM, NASAMS и Patriot смогут работать как одно целое – спикер Воздушных сил

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.