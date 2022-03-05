UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ сообщают, что войска России используют режим тишины для продвижения – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 10:46
ВСУ сообщают, что войска России используют режим тишины для продвижения – Верещук - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Украинские военные сообщили, что войска России используют объявленный для эвакуации из Мариуполя и Волновахи режим тишины для продвижения. Об этом заявила на брифинге министр реинтеграции Ирина Верещук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наши военные сообщают, что в районе заявленного маршрута (эвакуации. – Ред.) российские военные используют режим тишины и продвигаются вперед", – сказала она.

Верещук напомнила российской власти: стороны при посредничестве Красного Креста и на основе международных конвенций договорились, что будет соблюден режим тишины.

Она подчеркнула, что не должно быть никаких продвижений российских войск. По ее словам, такой канал используется, чтобы эвакуировать гражданских и также довезти гуманитарные грузы (еду и медикаменты) для тех, кто остался.

"Еще раз обращаюсь к российской власти. Прекратите продвижение своих войск, если такое происходит, сейчас мы проверяем эту информацию. Дайте возможность спокойно провести эвакуацию людей. За этим наблюдает весь мир", – подытожила Верещук.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс эвакуация мариуполь волноваха продвижение режим тишины войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 