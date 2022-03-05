ВСУ сообщают, что войска России используют режим тишины для продвижения – Верещук

Украинские военные сообщили, что войска России используют объявленный для эвакуации из Мариуполя и Волновахи режим тишины для продвижения. Об этом заявила на брифинге министр реинтеграции Ирина Верещук.

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"Наши военные сообщают, что в районе заявленного маршрута (эвакуации. – Ред.) российские военные используют режим тишины и продвигаются вперед", – сказала она.

Верещук напомнила российской власти: стороны при посредничестве Красного Креста и на основе международных конвенций договорились, что будет соблюден режим тишины.

Она подчеркнула, что не должно быть никаких продвижений российских войск. По ее словам, такой канал используется, чтобы эвакуировать гражданских и также довезти гуманитарные грузы (еду и медикаменты) для тех, кто остался.

"Еще раз обращаюсь к российской власти. Прекратите продвижение своих войск, если такое происходит, сейчас мы проверяем эту информацию. Дайте возможность спокойно провести эвакуацию людей. За этим наблюдает весь мир", – подытожила Верещук.

Сегодня объявили маршруты эвакуации из Мариуполя и Волновахи. С 09:00 по 16:00 на маршрутах объявлен режим тишины.

Марк Сировой

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