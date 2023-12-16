ВСУ убили почти 1000 оккупантов за сутки и уничтожили 14 их танков – Генштаб
За сутки Силы обороны ликвидировали 930 российских оккупантов и уничтожили 14 их танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери России на 16 декабря 2023 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 344 820 (+930);
- танков – 5720 (+14);
- боевых бронированных машин – 10667 (+13);
- артиллерийских систем – 8100 (+1);
- РСЗО – 920 (+0);
- средств ПВО – 605 (+0);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12);
- крылатых ракет – 1609 (+1);
- кораблей/катеров – 22 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10710 (+11);
- специальной техники – 1190 (+1).
- В ночь на 16 декабря была атакована российская Курская область. Там были попадания, повреждены ЛЭП и вокзал.
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