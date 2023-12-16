ВСУ убили почти 1000 оккупантов за сутки и уничтожили 14 их танков – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 930 российских оккупантов и уничтожили 14 их танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России на 16 декабря 2023 года ориентировочно составили:

– личного состава – около 344 820 (+930);

- танков – 5720 (+14);

- боевых бронированных машин – 10667 (+13);

- артиллерийских систем – 8100 (+1);

- РСЗО – 920 (+0);

- средств ПВО – 605 (+0);

- самолетов – 324 (+0);

- вертолетов – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12);

- крылатых ракет – 1609 (+1);

- кораблей/катеров – 22 (+0);

- подводных лодок – 1 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 10710 (+11);

- специальной техники – 1190 (+1).

  • В ночь на 16 декабря была атакована российская Курская область. Там были попадания, повреждены ЛЭП и вокзал.

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