ЗСУ вбили майже 1000 окупантів за добу та знищили 14 їхніх танків – Генштаб
За добу Сили оборони ліквідували 930 російських окупантів і знищили 14 їхніх танків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 16 грудня 2023 року орієнтовно склали:
– особового складу – близько 344 820 (+930);
- танків – 5720 (+14);
- бойових броньованих машин – 10667 (+13);
- артилерійських систем – 8100 (+1);
- РСЗВ – 920 (+0);
- засобів ППО – 605 (+0);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12);
- крилатих ракет – 1609 (+1);
- кораблів / катерів – 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки й автоцистерн – 10710 (+11);
- спеціальної техніки ‒ 1190 (+1).
- У ніч проти 16 грудня було атаковано російську Курську область. Там були влучання, пошкоджено ЛЕП і вокзал.
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