ВСУ ударили по двум пунктам управления, складам и ПВО россиян: сводка ОК "Юг"
Украинские военные на юге нанесли ракетно-артиллерийские удары по пунктам управления, складам с боеприпасами и средствам ПВО армии России. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Под удар ВСУ попали два пункта управления армии РФ, два склада с боеприпасами, средства ПВО, радиолокационная станция и районы сосредоточения артиллерии, говорят в командовании. Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.
По оценке ОК "Юг", россияне потеряли 15 военных, два склада с боеприпасами, три танка Т-72, зенитно-ракетный комплекс "Тор", ударно-разведывательный беспилотник Форпост, шесть единиц авто-бронетехники. ВСУ продолжают уничтожать логистические пути, пункты управления и места скопления россиян.
Армия РФ ночью несколько раз ударила артиллерией по Никополю: поврежден колледж Национальной металлургической академии, ДЮСШ, дом культуры, 11 многоквартирных домов, несколько аптек и магазинов, ранен один человек.
Ближе к рассвету враг дважды ударил по Широковской громаде, под периодическим огнем – Березнеговатская. В Черном море остаются три носителя с 20 крылатыми ракетами "Калибр".
- По оценке британской разведки, ВСУ местами отодвинули линию фронта на юге.
- В ОК "Юг" высмеяли утверждения российских чиновников о якобы провале украинского наступления на юге.
Читайте также: CNN: США последние несколько месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления на юге
Комментарии