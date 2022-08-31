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ВСУ ударили по двум пунктам управления, складам и ПВО россиян: сводка ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 14:38
ВСУ ударили по двум пунктам управления, складам и ПВО россиян: сводка ОК
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные на юге нанесли ракетно-артиллерийские удары по пунктам управления, складам с боеприпасами и средствам ПВО армии России. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Под удар ВСУ попали два пункта управления армии РФ, два склада с боеприпасами, средства ПВО, радиолокационная станция и районы сосредоточения артиллерии, говорят в командовании. Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.

По оценке ОК "Юг", россияне потеряли 15 военных, два склада с боеприпасами, три танка Т-72, зенитно-ракетный комплекс "Тор", ударно-разведывательный беспилотник Форпост, шесть единиц авто-бронетехники. ВСУ продолжают уничтожать логистические пути, пункты управления и места скопления россиян.

Армия РФ ночью несколько раз ударила артиллерией по Никополю: поврежден колледж Национальной металлургической академии, ДЮСШ, дом культуры, 11 многоквартирных домов, несколько аптек и магазинов, ранен один человек.

Ближе к рассвету враг дважды ударил по Широковской громаде, под периодическим огнем – Березнеговатская. В Черном море остаются три носителя с 20 крылатыми ракетами "Калибр".

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Марк Сировой
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ВСУ Херсон наступление армия рф юг войска россии
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