ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян вблизи Донецка

Отмечается, что удар пришелся по зданию, где враг разрабатывал планы атак

Российкий солдат (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Вооруженные Силы Украины 8 января атаковали командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии России во временно оккупированном городе Харцызск Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Высокоточный удар был нанесен по зданию, которое вражеские солдаты использовали для координации атак против сил обороны Украины и гражданского населения. В частности, отсюда планировались атаки по городу Курахово, отметили в Генштабе.

Военные добавили, что были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц.

Харцызск расположен в Донецком районе Донецкой области в 20 км от Донецка. Город был оккупирован россиянами 13 апреля 2014 года.

3 января 2025 г. Силы обороны также ударили по командному пункту россиян в Курской области. По всей вероятности, также по месту дислокации 810 бригады.

7 января Генштаб сообщил, что ВСУ ударили по командному пункту 810 бригады под Курском.