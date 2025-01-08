ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту росіян поблизу Донецька

Зазначається, що удар прийшовся по будівлі, де ворог розробляв плани атак

Російський солдат (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Збройні Сили України 8 січня атакували командний пункт восьмої гвардійської загальновійськової армії Росії у тимчасово окупованому місті Харцизьк Донецької області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Високоточний удар був завданий по будівлі, яку ворожі солдати використовували для координації атак проти Сил оборони України та цивільного населення. Зокрема, звідси планувалися атаки по місту Курахове, зазначили у Генштабі.

Військові додали, що було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб.

Харцизьк розташований у Донецькому районі Донецької області, за 20 км від Донецька. Місто було окуповане росіянами 13 квітня 2014 року.

3 січня 2025 року Сили оборони також ударили по командному пункту росіян у Курській області. Ймовірно, також по місцю дислокації 810 бригади.

7 січня Генштаб повідомив, що ЗСУ вдарили по командному пункту 810 бригади під Курськом.