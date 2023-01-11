ВСУ уничтожили еще под 500 оккупантов, 10 танков и восемь единиц артиллерии – сводка

Силы обороны Украины уничтожили 490 российских военных, 10 танков, пять артиллерийских систем и три РСЗО за сутки. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 11 января армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 112 960 (+490) человек ликвидировано,

танков ‒ 3094 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 6159 (+5),

артиллерийских систем ‒ 2078 (+5),

РСЗО ‒ 437 (+3),

средств ПВО ‒ 217 (0),

самолетов ‒ 285 (0),

вертолетов ‒ 275 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1862 (+2),

крылатых ракет ‒ 723 (0),

кораблей/катеров ‒ 17 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4826 (+9),

спецтехники ‒ 184 (+1).

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Марко Сировой

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