ВСУ уничтожили еще под 500 оккупантов, 10 танков и восемь единиц артиллерии – сводка
Силы обороны Украины уничтожили 490 российских военных, 10 танков, пять артиллерийских систем и три РСЗО за сутки. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 11 января армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 112 960 (+490) человек ликвидировано,
танков ‒ 3094 (+10),
боевых бронированных машин ‒ 6159 (+5),
артиллерийских систем ‒ 2078 (+5),
РСЗО ‒ 437 (+3),
средств ПВО ‒ 217 (0),
самолетов ‒ 285 (0),
вертолетов ‒ 275 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1862 (+2),
крылатых ракет ‒ 723 (0),
кораблей/катеров ‒ 17 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4826 (+9),
спецтехники ‒ 184 (+1).
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