ВСУ уничтожили около 200 оккупантов. В море – два российских ракетоносителя: сводка с юга

Украинские военные за сутки уничтожили около 200 российских оккупантов, в Черном море остаются два ракетоносителя, сообщает оперативное командование "Юг".

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Авиация ВСУ нанесла четыре удара, в том числе по системам ПВО врага. Ракетные войска и артиллерия выполнили 250 огневых заданий.

Установленные потери оккупантов: 174 военных, две гаубицы "Мста-Б", 12 единиц авто-бронетехники, два танка, два миномета, два склада с боекомплектом. Также повреждены пять единиц авто-бронетехники и крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б".

РФ за сутки выпустила 14 ракет по Николаевской области, по Одесской – три ракеты и четыре дрона-камикадзе, району Кривого Рога – две ракеты, по Черкасской области – четыре дрона-камикадзе.

В Черном море в два раза уменьшена корабельная группировка РФ. В готовности – два ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту.

10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.

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Марко Сировой

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