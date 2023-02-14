ВСУ за сутки уничтожили 740 россиян, девять артсистем, два самолета – сводка потерь
14.02.2023, 08:08
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины уничтожили 740 россиян, девять артсистем, два самолета за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери российских войск за время полномасштабного вторжения составили:
- личный состав – 139 080 (+740),
- танки – 3286 (+3),
- боевые бронированные машины – 6500 (+8),
- артиллерийские системы – 2299(+9),
- РСЗО – 466 (+1),
- средства ПВО – 234 (0),
- самолеты – 298 (+2),
- вертолеты – 286 (0),
- БПЛА – 2011 (+4),
- крылатые ракеты – 857 (0),
- корабли/катера – 18 (0),
- автотехника и автоцистерны – 5155 (+5),
- специальная техника – 218 (+1).
- За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой.
- Российским журналистам удалось подтвердить информацию о смерти 1082 мобилизованных РФ, при этом около 40% из них были убиты с 1 января 2023 года.
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