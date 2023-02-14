ВСУ за сутки уничтожили 740 россиян, девять артсистем, два самолета – сводка потерь

Силы обороны Украины уничтожили 740 россиян, девять артсистем, два самолета за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери российских войск за время полномасштабного вторжения составили:

- личный состав – 139 080 (+740),

- танки – 3286 (+3),

- боевые бронированные машины – 6500 (+8),

- артиллерийские системы – 2299(+9),

- РСЗО – 466 (+1),

- средства ПВО – 234 (0),

- самолеты – 298 (+2),

- вертолеты – 286 (0),

- БПЛА – 2011 (+4),

- крылатые ракеты – 857 (0),

- корабли/катера – 18 (0),

- автотехника и автоцистерны – 5155 (+5),

- специальная техника – 218 (+1).

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой.

Российским журналистам удалось подтвердить информацию о смерти 1082 мобилизованных РФ, при этом около 40% из них были убиты с 1 января 2023 года.

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Наталія Медведєва

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